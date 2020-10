Papastathopoulos sedotto e abbandonato dal Napoli: l'Arsenal lo esclude dalla lista UEFA

Non c'è Mesut Özil nella lista che quest'oggi l'Arsenal ha consegnato alla UEFA per i gironi di Europa League. Il trequartista tedesco non rientra nei pieni di Arteta così come Sokratis Papastathopoulos: obiettivo del Napoli in caso di addio di Koulibaly, il difensore greco non è tra i gunners che parteciperanno alla prima parte della competizione continentale.