Premier, il Leicester accusa lo sforzo col Napoli: sconfitto 2-1 a Brighton

Cristiano Ronaldo segna ancora e il Manchester United vince contro il West Ham. Il portoghese ha pareggiato i conti dopo la rete di Benrahma, a un minuto dalla fine ci ha pensato Lingard a segnare la rete decisiva. Brivido nel finale per i Red Devils, con Noble che ha sbagliato il calcio di rigore del 2-2. Sconfitta per il Leicester, che paga le fatiche di coppa contro il Napoli, Welbeck e Maupay hanno regalato la vittoria al Brighton. Due reti annullate per fuorigioco dal VAR e una traversa per i Foxes, inutile la rete del solito Vardy.