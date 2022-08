Qual. Europa League, i risultati finali: ok Fenerbahce e Olympiacos, out il Partizan

Si sono disputate oggi le ultime sfide di ritorno del terzo e penultimo turno preliminare di accesso alla fase a gironi dell'Europa League.

Si sono disputate oggi le ultime sfide di ritorno del terzo e penultimo turno preliminare di accesso alla fase a gironi dell'Europa League. La grande sorpresa della serata è l'eliminazione del Partizan, mentre passano Fenerbahce, Malmoe e Zurigo. Olympiacos ok ai rigori, decisivo anche l'errore di Kucka nello Slovan.

HJK-Maribor 1-0 (andata 2-0)

Slovacko-Fenerbahce 1-1 (and. 0-3)

Zurigo-Linfield 3-0 (and. 2-0)

Dudelange-Malmoe 2-2 (and. 0-3)

Slovan Bratislava-Olympiacos 2-2 (and. 1-1, passa l'Olympiacos ai calci di rigore)

Partizan-AEK Larnaca 2-2 (and. 1-2)