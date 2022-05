Ranking UEFA per club, Juventus miglior italiana: Napoli al 25esimo posto

Dopo la tre giorni europea ecco il ranking UEFA per club aggiornato. Da segnalare il balzo dell'Eintracht Francoforte al 26° posto

Dopo la tre giorni europea ecco il Ranking UEFA per club aggiornato. Da segnalare il balzo dell'Eintracht Francoforte al 26° posto, a seguito della vittoria in Europa League. Salgono anche i Rangers, sconfitti in finale: gli scozzesi si assestano in 33ª posizione.

1. Bayern 138.000

2. Liverpool 134.000

3. Manchester City 134.000

4. Chelsea 123.000

5. Real Madrid 122.000

6. Barcellona 114.000

7. Paris Saint-Germain 112.000

8. Juventus 107.000

9. Atlético Madrid 105.000

10. Manchester United 105.000

11. Roma 98.000

12. Siviglia 91.000

13. Lipsia 83.000

14. Tottenham 83.000

15. Ajax 82.500

16. Porto 80.000

17. Arsenal 80.000

18. Villarreal 78.000

19. Borussia Dortmund 78.000

20. Lione 75.000

23. Inter 67.000

24. Atalanta 66.500

25. Napoli 66.000

31. Lazio 53.000

45. Milan 38.000

99. Torino 15.237