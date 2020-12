Real Sociedad, Alguacil: "Napoli squadra da Champions, orgoglioso della nostra grande gara!"

Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, ha commentato ai media spagnoli il pareggio del Diego Armando Maradona contro il Napoli di Rino Gattuso: "Quello che dobbiamo fare è goderci il momento, congratularmi con i giocatori, la squadra e lo staff, che sono quelli che fanno funzionare questa squadra, e ovviamente questo trionfo, questo passaggio e questo grande gioco è per tutti i tifosi che non hanno potuto essere qui con noi.

Sono orgoglioso di tutto quello che è successo in campo, del comportamento della squadra fino al minuto 95', di come ci siamo presentati a una squadra di Champions, in uno stadio come questo e giocando quello che abbiamo giocato. Peccato, perché per la partita che abbiamo giocato era come essere i primi, e abbiamo insistito fino alla fine sapendo che avremmo avuto un premio. Mezzo felice, perché questa squadra è molto umile ma allo stesso tempo molto ambiziosa. Volevamo vincere anche per onorare il nuovo campo e Maradona, perché volevamo anche rendere quel tributo facendo una bella partita e penso che l'abbiamo fatto".