Real Sociedad, il tecnico Alguacil commenta la vittoria: "In Europa nessuno ti regala niente..."

L'allenatore della Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha analizzato la vittoria (0-1) contro il Rijeka allo Stadion Rujevica nella conferenza stampa post partita: "Avremmo dovuto chiudere la partita molto prima per quello che abbiamo fatto durante la partita. È vero che anche loro hanno avuto le loro possibilità, soprattutto nella prima parte. Sapevamo il loro potenziale ed è vero che ci hanno creato un paio di occasioni chiare, ma nel complesso siamo stati molto superiori. Non è stato facile, perché sapevamo che si sarebbero compattati, si sarebbero compattati nel loro campo, e neanche il terreno aiutava. La squadra ha avuto più che sufficienti occasioni per vincere la partita, ed è un peccato che non ci siamo riusciti prima e che sia arrivata alla fine. Anche se ciò che conta è la vittoria e l'abbiamo ottenuta.

Qui nessuno ti regala niente, e hai già visto che anche facendo bene tante cose non abbiamo ottenuto la vittoria fino alla fine. La verità è che sono molto contento del lavoro di tutti i giocatori".