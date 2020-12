Real Sociedad, l'ex ds Garcia: "David Silva a riposo in vista del Napoli. Llorente? Piacerebbe molto..."

Loren Juarros Garcia, ex direttore sportivo della Real Sociedad, è intervenuto al microfono di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "David Silva è stato a riposo precauzionale in vista del Napoli, vista l'importanza della partita di giovedì. Llorente? Alla Real c'è già Willian José, per cui un nome come quello di Llorente lì crea sempre fascino. Piacerebbe molto alla Real Sociedad, lo conosco bene perché ha giocato all'Athletic Club di Bilbao ed è basco. E' un'opzione sicuramente spendibile".