Real Sociedad, l'ex ds Garcia: "Due aspetti in comune con il Napoli, i giocatori più pericolosi..."

Loren Juarros Garcia, ex direttore sportivo della Real Sociedad, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sarà sicuramente una partita intensa quella di giovedì, si affronteranno due squadre dallo spirito di gioco allegro, hanno piacere a fare possesso. Segnano entrambe molti gol, ha sorpreso questo ko interno del Napoli contro l'AZ, mi aspetto una sfida con tanti gol, entrambe vogliono imporre il proprio gioco. Ci sono tanti giocatori nella Real Sociedad, ce ne sono tre più importante, Silva, Medina e poi Oyarzabal, quello più pericoloso in assoluto. L'allenatore? Lo conosco bene, l'ho portato in prima squadra dopo tutta la trafila del settore giovanile, è un allenatore moderno a cui piace far prendere iniziativa, a questo abbina anche un'importante intensità. Oyarzabal? Sapevamo dell'interesse del Napoli per il giocatore attraverso degli intermediari. Gattuso? Con Sarri e Benitez il Napoli ha avuto un gioco offensivo importante, che è riuscito a mantenere grazie a giocatori come Mertens, Insigne e lo stesso Fabiàn".