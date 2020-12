Rijeka, Rozman in conferenza: "Fatto un buon girone contro squadre fortissime"

Simon Rozman, allenatore del Rijeka, ha parlato in conferenza stampa prima della partita con l'Az: "La notizia buona è che sono tutti negativi e quindi li abbiamo a disposizione, tranne Cetin che è infortunato. La nostra ultima partita sarà importante, l'Az gioca bene, ha giocatori giovani ma forti, bravi nell'uno contro uno, ma anche noi siamo validi e vogliamo concludere il girone con una vittoria. I ragazzi in queste partite hanno dimostrato di poterci stare. Abbiamo affrontato grandi squadre, una delle migliori in Liga, in Italia e una imbattuta ini Olanda. Siamo competitivi".