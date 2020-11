Rijeka, vittoria in campionato ed ancora a segno Muric: ora è quarto in Croazia

Torna alla vittoira il Rijeka, avversario del Napoli in Europa League. Gli uomini allenati da Rozman hanno battuto nel match valido per l'undicesima giornata del campionato croato il Lokomotiv Zagabria 1-0. Rete decisiva messa a segno da Muric al 17' che permette al Rijeka di raggiungere il quarto posto in classifica.