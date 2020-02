Roma-Gent, le formazioni ufficiali: Perotti titolare, c'è il '98 Perez

Notte di Europa League per la Roma con Fonseca che rivoluziona la formazione rispetto a quella vista nella sconfitta di campionato contro l'Atalanta. Gioca Spinazzola a destra con Kolarov a sinistra mentre a centrocampo tornano Veretout e Cristante. Prima da titolare per Perez. Queste le formazioni ufficiali della sfida tra Roma e Gent valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout, Cristante; Perez, Pellegrini, Perotti; Dzeko

GENK (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadjui, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja; Bezus, Depoitre, David.