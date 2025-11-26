Ufficiale

Roma-Midtjylland, i convocati di Gasperini: la scelta su Hermoso e Dybala

Oggi alle 18:20Europa League
di Fabio Tarantino

Domani alle 18:45 la Roma scenderà in campo contro il Midtjylland per il matchday 5 di Europa League. Recuperano Hermoso e Dybala che dunque saranno anche a disposizione per la partita di domenica all'Olimpico contro il Napoli Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini.

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Dybala