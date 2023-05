Roma, sfumato il sogno Champions. Domenica dovrà difendere l'Europa League

La Roma vede svanire il sogno Champions League dagli undici metri.

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma vede svanire il sogno Champions League dagli undici metri. Quale futuro europeo per i giallorossi adesso? La classifica vede la squadra di José Mourinho sesta in classifica, un punto sopra la Juventus. Una classifica che vale l'iscrizione alla prossima Europa League, a patto che la squadra vinca contro lo Spezia domenica sera o comunque non faccia peggio della Juventus, impegnata sul campo dell'Udinese.