Russia, numeri preoccupanti: record di morti per il Covid e il 24 il Napoli affronta lo Spartak

In Russia nel corso dell’ultima giornata sono stati registrati 1.247 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall’inizio dell’epidemia: lo riporta la Tass citando i dati del centro operativo nazionale anti-coronavirus. Stando ai dati ufficiali, nel corso delle ultime 24 ore nel Paese sono stati accertati 36.626 nuovi casi di Covid-19. Il Napoli volerà in Russia la prossima settimana per la sfida del 24 contro lo Spartak Mosca che sarà aperta al 30% degli spettatori consentiti. Ma c'è ovviamente grande preoccupazione.