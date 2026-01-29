Tutto facile per il Bologna: 3-0 a Tel Aviv con il Maccabi, ma per gli ottavi non basta

Termina 0-3 la sfida tra Maccabi Tel Aviv e Bologna, valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League. Un successo che però non basta ai rossoblù per accedere direttamente agli ottavi: la squadra di Italiano chiude al 10° posto e dovrà passare dai playoff. Nel primo tempo il Bologna crea diverse occasioni, ma riesce a sbloccare il risultato solo al 35’, grazie a un errore del portiere avversario: Melika respinge malamente un tiro innocuo di Moro dal limite dell’area, favorendo il tap-in vincente di Rowe, regolare nella posizione di partenza.

Nella ripresa i felsinei partono forte e raddoppiano subito con Orsolini, che sfrutta un filtrante di Zortea, salta l’avversario con una finta e conclude con un potente tiro incrociato sul primo palo. Il Bologna continua a spingere: Zortea crossa per Bernardeschi, che però manda alto, e poco dopo guadagna un rigore poi revocato dal VAR per simulazione dell’ex Cagliari. Nel finale Cambiaghi sfiora il tris con un destro potente su cui si supera Malika, poi Miranda serve Dallinga, che colpisce debole, e infine lo stesso terzino calcia dal limite trovando ancora la risposta del portiere. La rete del definitivo 3-0 arriva solo nei minuti di recupero, firmata da Pobega.