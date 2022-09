Tutto facile per la Lazio che reagisce dopo il brutto ko col Napoli: 4-2 al Feyenoord

Buona la prima per la Lazio in Europa League

Buona la prima per la Lazio in Europa League. I biancocelesti approcciano la partita dell'Olimpico nel migliore dei modi, proprio come aveva chiesto Sarri nella conferenza stampa della vigilia, archiviando la pratica Feyenoord dopo appena 45 minuti di gioco. 4-2 il risultato finale del match, con doppietta di Vecino e reti singole di Luis Alberto e Felipe Anderson, oltre ai gol della bandiera olandesi firmati dal neoentrato Gimenez quando ormai era però già tutto deciso.