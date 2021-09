Tutto facile per la Lazio che si rilancia in Europa League: 2-0 alla Lokomotiv Mosca

La Lazio si rilancia in Europa League, riscattando la sconfitta contro il Galatasaray e facendo quello che deve contro la Lokomotiv Mosca. Finisce 2-0, una partita messa in discesa dopo 45' grazie alle reti di Basic e Patric. Gara parzialmente rovinata dall'infortunio rimediato nel finale di frazione da Ciro Immobile, anche se le prime stime fanno pensare a qualcosa di non preoccupante. I biancocelesti balzano al secondo posto, portandosi a una lunghezza dal Galatasaray e ora dovranno ora affrontare il Marsiglia, con la sfida d'andata il 21 ottobre al Vélodrome e il ritorno all'Olimpico il 4 novembre. Girone equilibrato, come da pronostico.