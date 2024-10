Ufficiale Twente-Lazio, le formazioni: Baroni fa riposare alcuni titolari

Alle ore 21:00 scende in campo la Lazio, che disputa la terza partita nel girone di Europa League sul campo degli olandesi del Twente. Baroni concede un po' di riposo a qualche titolare: fuori almeno inizialmente Nuno Tavares, Gila, Rovella, Isaksen e il 'Taty' Castellanos. In difesa esordio per Gigot, a centrocampo tocca a Dele-Bashiru al fianco di Vecino, mentre in attacco chance per Tchaouna, che affianca Pedro e Zaccagni alle spalle di Dia, unica punta.

Di seguito le formazioni ufficiali.

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap; Van Wolfswinkel, Steijn, Van Bergen; Lammers.

A disposizione: El Maach, Tyton, Lagerbielke, Kjolo, Kuipers, Elting, Van Hoorenbeeck, Kuster, Ltaief, Panneflek, Rots, Besselink.

Allenatore: Oosting.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia.

A disposizione: Furlanetto, Provedel, Patric, Rovella, Castellanos, Isaksen, Nuno Tavares, Gila, Di Tommaso.

Allenatore: Baroni.