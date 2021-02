UFFICIALE - Anche il Granada in EL con tante assenze: ben 7 calciatori fuori!

Non sarà solo il Napoli a giungere all'appuntamento con i sedicesimi di finale d'Europa League con tanti indisponibili. La buona notizia per gli azzurri è che anche il Granada ha diversi calciatori fuori, sette con esattezza: Neyder Lozano e Quini, fuori da tempo, a cui si sono aggiunti Luis Milla, Roberto Soldado, Luis Suarez, German e Angelo Montoro. Nessuno di loro riuscirà a recuperare in tempo per il match d'andata in programma giovedì prossimo.