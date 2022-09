UFFICIALE - Arsenal-PSV rinviata: la gara di Europa League non si gioca, il motivo

La partita tra Arsenal e PSV Eindhoven, valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League, è stata rinviata.

TuttoNapoli.net

La partita tra Arsenal e PSV Eindhoven, valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League, è stata rinviata. Lo ha comunicato la UEFA al club olandese, che ha scritto in un comunicato: "Lo scorso fine settimana sembrava che la partita si sarebbe giocata regolarmente, ma le autorità britanniche ritengono impossibile garantire il giusto dispiegamento di forze dell'ordine a causa degli omaggi da tributare alla defunta regina Elisabetta a Londra. La data di recupero del match non è ancora stata stabilita".