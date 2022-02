UFFICIALE - Barcellona, Xavi recupera Araujo: i convocati per Valencia

Il tecnico del Barcellona, Xavi, ha reso nota la lista dei convocati per la sfida del Mestalla di domani contro il Valencia. Buone notizie per i blaugrana anche in ottica Napooli, infatti il difensore Ronald Araujo è stato dichiarato in forma e in grado di giocare.

La rosa completa che affronterà il Valencia è la seguente: Ter Stegen, Dest, R. Araujo, Sergio, Riqui Puig, O. Dembélé, Adama, Braithwaite, Neto, Nico, Pedri, L. De Jong, Jordi Alba, Ferran , F. De Jong, O. Mingueza, Eric, Aubameyang, Gavi, Ez Abde e Arnau Tenas.

Memphis, Ansu Fati, Lenglet, S. Roberto e Umtiti sono ancora tutti fuori per infortuni, mentre Piqué e Dani Alves sono squalificati.