UFFICIALE - Europa League, arriva il Man United: ecco le prime 4 dalla Champions

Si sono conclusi quest'oggi quattro gironi di Champions League e quindi ci sono le prime 4 squadre che con il terzo posto nel raggruppamento scendono in Europa League. Spicca la presenza del Manchester United, ko sul campo del Lipsia, che con 9 punti quasi sicuramente sarà tra le 4 teste di serie ai sedicesimi (delle 8 reduci dalla Champions, in base ai punti raccolti 4 finiranno tra le teste di serie con le prime dei gironi e 4 tra le non teste di serie con le seconde). I verdetti di domani andranno a definire il quadro complessivo

Arrivano dalla Champions:

Man United 9

Brugge 8

Krasnodar 5

Dinamo Kiev 4