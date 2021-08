UFFICIALE - Europa League, Gerard Moreno del Villarreal miglior giocatore della scorsa edizione

E' Gerard Moreno, centravanti del Villarreal, il giocatore dell'anno in Europa League. L'attaccante spagnolo ha ricevuto il riconoscimento prestigioso dopo aver segnato 7 gol in 12 partite disputate lo scorso anno. Ecco il post coi complimenti dell'account ufficiale della competizione:

🥇 2021 champion Gerard Moreno voted Player of the Season after netting 7 goals in 12 games! #UEFAawards | #UELdraw pic.twitter.com/lsIeh5r8Uw