UFFICIALE - Europa League, gli abbinamenti per orari e dirette tv: Napoli accoppiato al Milan

Alle 13 verranno sorteggiati i gironi di Europa League con il Napoli in prima fascia. Definiti anche gli abbinamenti per quanto riguarda gli orari per club della stessa federazione: "Se una federazione ha due o più rappresentanti, i club possono essere abbinati in modo da giocare in orari diversi (18.55 e 21:00) per non sovrapporsi in TV. Se ad esempio una squadra abbinata viene sorteggiata nel gruppo A, B, C, D, E o F, l'altra squadra abbinata (una volta estratta) sarà automaticamente assegnata al primo girone disponibile tra G, H, I, J, K e L"

Gli abbinamenti sono i seguenti.

A Arsenal & Tottenham

B Napoli & AC Milan

C Benfica & Braga

D Leverkusen & Hoffenheim

E Villarreal & Real Sociedad

F Gent & Standard Liège

G PSV Eindhoven & Feyenoord

H Celtic & Rangers

I Dinamo & Rijeka

J Sparta Praha & Slavia Praha

K Ludogorets & CSKA-Sofia

L Rapid Wien & LASK

M PAOK & AEK Athens

N Maccabi Tel-Aviv & Hapoel Beer-Sheva

O LOSC Lille & Nice