UFFICIALE - Il Barcellona perde Lenglet! A rischio la presenza contro il Napoli

Arriva un'altra brutta notizia per Xavi, in vista della delicata sfida di campionato contro l'Atletico Madrid. Clément Lenglet si è infortunato in allenamento: il difensore francese, come riporta il club catalano in un comunicato, ha accusato un problema al bicipite femorale della gamba sinistra e salterà di sicuro la prossima partita. Non sono stati specificati i tempi di recupero, ma è a rischio anche la presenza per la sfida del 17 febbraio contro il Napoli.