UFFICIALE - Rijeka-Napoli, arbitra il finlandese Gestranius

Sarà il finlandese Mattias Gestranius a dirigere la sfida di Europa League del Napoli in Croazia. La Uefa ha infatti resa nota la designazione del fischietto per la sfida Rijeka-Napoli, match in programma giovedì alle 18.55.

Ecco la designazione completa

Arbitro: Mattias Gestranius

Assistenti: Jan-Peter Aravirta, Mikko Alakare

Quarto arbitro: Joni Hyytia