Una brutta Roma rischia il ko ma riacciuffa il Betis nella ripresa: finisce 1-1

La Roma è ancora viva, dopo un primo tempo non irresistibile e il rischio di complicarsi davvero molto la strada verso i playoff. Perché l'1-1 di Siviglia non porta a nuove aperture per il primo posto, ma è una buona nuova per il secondo, visto che con due vittorie con Ludogorets e Helsinki sarà sicuramente qualificazione. In gol Belotti, il più pericoloso pur in una serata non trascendentale, su assist di Camara. Dall'altra parte è Canales a squillare: il cantabrico è certamente il migliore in campo.