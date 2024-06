Euro 2024, le formazioni ufficiali della gara d'esordio tra Germania e Scozia: Havertz falso 9

Il match inaugurale vedrà contrapposti i padroni di casa della Germania e la Scozia nella partita valevole per il Gruppo A.

© foto di Uefa/Image Sport

Euro 2024 prende ufficialmente il via stasera. Il match inaugurale vedrà contrapposti i padroni di casa della Germania e la Scozia nella partita valevole per il Gruppo A. Si gioca all'Allianz Stadium di Monaco di Baviera, dov'è previsto a breve il tutto esaurito. Sold out anche nelle varie fan-zone in giro per il Paese.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Germania la scelta di Nagelsmann è il 4-3-2-1 con Musiala e Wirtz alle spalle del falso 9 Havertz. In difesa a sinistra la spunta Mittelstadt, con Kimmich dall'altro lato e la coppia Rudiger-Tah al centro. In mediana Andrich, Kroos e Gundogan.

GERMANIA (4-3-2-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos, Gündogan; Musiala, Wirtz; Havertz

CT: Julian Nagelsmann

SCOZIA (3-4-3): Gunn; Hendry, Porteous, Tierney; Ralston, McGregor, McTominay, Robertson; McGinn, Adams, Christie

CT: Steve Carke