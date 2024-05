Euro2024, i possibili convocati di Spalletti: tre del Napoli quasi sicuri

Giovedi saranno comunicati i pre-convocati dell'Italia del Ct Luciano Spalletti per gli Europei in Germania.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovedi saranno comunicati i pre-convocati dell'Italia del Ct Luciano Spalletti per gli Europei in Germania. Dalla lista dei 31-30 saranno selezionati i 26 convocati per Euro 2024, che verranno comunicati il 7 giugno.

L'infortunio di Zaniolo libera un posto in attacco: a giocarselo dovrebbero essere Orsolini e Politano. Di seguito quelli che dovrebbero essere i 24 sicuri convocati da Spalletti (due posti sono ancora in dubbio), secondo la redazione di Sky Sport.

Portieri: Donnarumma, Vicario, Meret.

Difensori: Darmian, Di Lorenzo, Bastoni, Buongiorno, Mancini, Scalvini, Acerbi, Calafiori (quest'ultimo può essere considerato un jolly anche per la fascia sinistra visto il forfait di Udogie).

Centrocampisti: Cambiaso, Bellanova, Barella, Jorginho, Cristante, Pellegrini, Frattesi, Dimarco, Locatelli.

Attaccanti: Scamacca, Retegui, Raspadori, Chiesa.