Francia-Belgio, le formazioni ufficiali: Lukaku guida l'attacco di Tedesco

Nei Galletti ci sono Maignan e Theo Hernandez del Milan, l'interista Thuram e Rabiot (il suo contratto con la Juve è scaduto) a centrocampo.

In campo alle ore 18:00 Francia e Belgio per il quinto ottavo di finale di Euro 2024, il più incerto e quello dallo star power probabilmente più elevato. I due commissari tecnici hanno reso note le formazioni ufficiali per la sfida. In campo tanta Italia, tra le due compagini. Nei Galletti ci sono Maignan e Theo Hernandez del Milan, l'interista Thuram e Rabiot (il suo contratto con la Juve è scaduto) a centrocampo. Nei belgi Tedesco affida il suo attacco a Lukaku, fuori De Ketelaere.

Di seguito le formazioni ufficiali.

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kante, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; M. Thuram, Mbappe.

A disposizione: Samba, Areola, Pavard, Mendy, Camavinga, Giroud, Dembele, Kolo Muani, Zaire Emery, Fofana, Coman, Clauss, Konate, Barcola.

Allenatore: Deschamps.

BELGIO (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; De Bruyne, Onana, Carrasco; Openda, Lukaku, Doku.

A disposizione: Kaminski, Sels, Debast, Witsel, Tielemans, Trossard, Lukebakio, Vranckx, De Ketelaere, Mangala, Bakayoko, Vermeeren, De Cuyper.

Allenatore: Tedesco.