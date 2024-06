Georgia, Kvara: "Siamo stati sfortunati, il gol della Spagna era da annullare"

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante della Georgia e del Napoli, è intervenuto ai media georgiani nel post-partita dell'ottavo di finale degli Europei.

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante della Georgia e del Napoli, è intervenuto ai media georgiani nel post-partita dell'ottavo di finale degli Europei perso 4-1 contro la Spagna: "Valuterò positivamente la prestazione della nazionale a Euro 2024, perché abbiamo superato la fase a gironi e affrontato un avversario di livello così alto. Abbiamo realizzato il nostro sogno.

Siamo stati un po' sfortunati, sarebbe stato meglio se non avessimo subito gol negli ultimi minuti del primo tempo. Secondo me il gol della Spagna era da annullare perché Morata ha fatto fallo su Mamardashvili. Ma va bene così. Forse ci è mancata un po' di esperienza, ma anche questa sta arrivando e cercheremo di fare sempre meglio. Dobbiamo arrivare di nuovo a tornei così importanti, perché meritiamo di essere dove siamo oggi. Devo ringraziare moltissimo i tifosi. Non pensavo che sarebbe venuta così tanta gente. Secondo me, restando uniti e sostenendoci a vicenda in questo modo, otterremo tutto".