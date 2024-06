Gruppo A, Svizzera avanti 1-0 sulla Germania. A reti bianche tra Scozia e Ungheria: i parziali al 45'

Sono terminati i primi tempi del Gruppo A di Euro 2024.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono terminati i primi tempi del Gruppo A di Euro 2024.

SVIZZERA-GERMANIA - Venti minuti di buona Germania al Deutsche Bank Park di Francoforte, poi cresce la Svizzera, che chiude il primo tempo in vantaggio. La rete è tutta made in Bologna: assist di Freuler, zampata vincente sul filo del fuorigioco di Dan Ndoye, che anticipa Tah e non lascia scampo a Neuer. La squadra di Nagelsmann, come detto, ha approcciato bene la sfida ed era anche riuscita a sbloccare il risultato dopo 17': conclusione di Andrich dalla distanza, la sfera rimbalza davanti a Sommer che si lascia beffare sul suo palo. Per fortuna, in soccorso del portiere dell'Inter arrivano Orsato e la sua squadra arbitrale: segnalato un fallo evidente di Musiala su Aebischer, rete annullata.

SCOZIA-UNGHERIA - Punteggio ancora fermo sullo 0-0. Sfida abbastanza equilibrata nel primo tempo della Stuttgart Arena tra Scozia e Ungheria, confronto importante soprattutto in virtù di un buon posizionamento nella speciale classifica delle terze classificate ai gironi dell’Europeo. E se un pareggio è il risultato che non serve a nessuna delle due nazionali, è proprio quello il punteggio maturato nei primi 45 minuti di Stoccarda. Tanti duelli in campo, qualche occasione da ambo le parti, seppur con poca precisione generalizzata. Fino alla fase finale del primo tempo, quando Szoboszlai disegna per la testa di Orban, che in posizione sospetta scheggia la traversa scozzese. McGinn il più pericoloso tra gli scozzesi e unico a impegnare Gulacsi, per quanto centralmente. Ad entrambe servirà qualcosa di diverso e di più nel secondo tempo per continuare nel loro sogno chiamato Euro 2024. All'intervallo è ancora 0-0.