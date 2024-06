Ufficiale Italia-Croazia, le formazioni ufficiali: Spalletti conferma Di Lorenzo, sorpresa Raspadori

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match tra Croazia e Italia, valido per il terzo turno del Girone B di EURO 2024. Mister Luciano Spalletti stravolge ancora la squadra: in difesa tutti confermati Di Lorenzo compreso. Ok la coppia Jorginho-Barella ma dentro le novità Darmian, Retegui al posto di Scamacca e soprattutto Raspadori per Chiesa.

Tra le fila degli scaccati invece, il commissario tecnico Dalic prova a mescolare le carte visti i pochi risultati ottenuti nelle prime due gare. Torna Pongracic in difesa insieme a Sutalo, con Gvardiol che scala largo a sinistra e Stanisic dall'altro lato. Il centrocampo rimane intatto mentre davanti cambiano i due a supporto della punta Kramaric, che sono Sucic e l'atalantino Pasalic.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Sucic, Kramaric, Pasalic. Ct. Dalic

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Darmian, Barella, Jorginho, Dimarco; Raspadori, Pellegrini; Retegui. Ct. Spalletti