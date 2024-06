Italia-Svizzera, l'analisi di Adani: "Sarà complicato per le loro caratteristiche"

vedi letture

Svizzera-Italia, è tutto ancora da decidere. Questa sera, alle 18, all'Olympiastadion di Berlino andrà in scena l'ottavo di finale degli Europei tra gli Azzurri di Luciano Spalletti e gli elvetici di Murat Yakin, ma per avere un'immagine chiara di che partita sarà, Il Secolo XIX si è affidato alla sapienza del telecronista della Rai Lele Adani: "Ci aspetta una partita complicata. E per un motivo preciso. Sono la tipica formazione che sa come colpire se attaccata: gli svizzeri sono fatti così, costruiti anche per aspettare e prenderti le misure".

Un nome, anzi due, su cui l'Italia deve scommettere per l'ex difensore di Inter e Fiorentina: "Il salto deve essere di gruppo, ma ho due nomi. Scamacca e Chiesa: sono loro che possono segnare il nostro cammino. Scamacca ha vinto in Europa da protagonista, Chiesa lo scorso Europeo ha toccato il suo punto più alto, perché non rifarlo".