La Slovacchia perde, ma Lobotka è ancora tra i migliori: "Sontuoso, che attenzione tattica!"

L'Ucraina scaccia i fantasmi e batte la Slovacchia, tornando in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale: a Düsseldorf finisce 1-2, premiate le scelte - iniziali e a partita in corso - di Rebrov. Schranz illude, Shaparenko e Yaremchuk ribaltano nella ripresa.

Nonostante la sconfitta dei suoi, Stanislav Lobotka non delude le aspettative e risulta tra i migliori in campo. "Il migliore del centrocampo slovacco. Prestazione sontuosa la sua, con grandissima attenzione tattica", si legge nelle pagelle di Tuttomercatoweb.com.