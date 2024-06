Non solo Spalletti: sono quattro gli allenatori italiani agli ottavi di Euro 2024

Se Zaccagni non avesse segnato quella rete al 98' di Italia-Croazia, oggi gli azzurri di Luciano Spalletti sarebbero fuori da Euro 2024. Il CT toscano avrebbe fatto così compagnia al connazionale Marco Rossi, l'unico dei cinque tecnici italiani presenti nella competizione ad aver già fatto le valigie.

Sono infatti agli ottavi gli altri tre mister: Domenico Tedesco con il Belgio, Vincenzo Montella con la Turchia e Francesco Calzona con la Slovacchia. Risultati in parte attesi e arrivati senza grossi patemi. Il Belgio, forse, è stata la più deludente delle tre: Lukaku e compagni non sono riusciti ad andare oltre il secondo posto nell'equilibratissimo Gruppo E, vinto dalla Romania, e ora troveranno la Francia. Tutte le squadre hanno chiuso a 4 punti e a farne le spese è stata l'Ucraina, eliminata per differenza reti. Esulta anche l'ex allenatore del Napoli, che agli ottavi troverà la non irresistibile Inghilterra di Southgate.