Olanda show: strapazza 3-0 la Romania e vola ai quarti

L'Olanda vince nettamente contro la Romania per 3-0 grazie ai gol di Gakpo al 20' e alla doppietta di Malen all'83' e al 93'. Gli Oranje ai quarti sfideranno la vincente di Austria-Turchia.

L'episodio che sblocca il match avviene al 20', quando Gakpo riceve da sinistra, punta il diretto avversario, si sposta il pallone sul destro e calcia sul primo palo, trovando impreparato Nita, che non copre bene lo spazio e regala il vantaggio agli Orange. Più tardi al 23' Man cestina un'altra opportunità, questa volta più complicata, strozzando un mancino su assist di Stanciu dall'interno dell'area. La Nazionale allenata da Koeman legittima il vantaggio con due occasioni in rapida successione, una più nitida dell'altra: al 26' la conclusione di Reijnders viene murata in angolo dai 18 metri, poi De Vrij sfiora il raddoppio di testa, mettendo sull'esterno della rete da ottima posizione. Infine, l'ultima emozione della prima frazione, si avverte al 31', con Dumfries che scappa via a destra e mette dentro per Depay un cross rasoterra, ma Dragusin è provvidenziale e toglie l'appoggio facile a porta vuota all'attaccante.

Gli Oranje tornano in campo nella ripresa con tanta voglia e legittimano il vantaggio producendo occasioni in abbondanza. Solo nel finale però l'Olanda accelera e concretizza la netta superiorità con Malen, che sigla una doppietta: la prima rete la segna all'83' dopo uno show a sinistra di Gakpo, che gli recapita un pallone solo da spingere a porta vuota, e poi con un grande destro a incrociare al 93' dopo un dribbling che gli ha consentito di presentarsi da solo davanti a Nita. Gli uomini di Koeman volano ai quarti, dove affronteranno la vincente di Austria-Turchia.