Ag. D'Avino: "Importante il ritiro con Garcia, il Napoli lo osserva attentamente"

Alessandro Musella, agente di Luigi D'Avino, giovane difensore 2005 del Napoli e della nazionale italiana Under 19

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Alessandro Musella, agente di Luigi D'Avino, giovane difensore 2005 del Napoli e della nazionale italiana Under 19 visto anche in ritiro con Rudi Garcia: "Il Napoli proverà a tornare in Primavera 1, è una squadra sulla carta tra le favorite per vincere in Primavera 2. Luigi vuole continuare il suo percorso di crescita, condiviso con la società, il Napoli vuole osservalo con attenzione, e l'esperienza di un intero ritiro con grandi è stata importante, ha giocato anche un'amichevole per 30-40 minuti facendo pure abbastanza bene. Da qui lui parte per proseguire la sua carriera.

Obaretin-Russo? Il Napoli sta lavorando molto sui giovani, gli dà modo di fare esperienza, li fa vedere anche al nuovo tecnico ed in futuro potranno essere importanti. D'Avino e Russo, 2005, per entrambi c'è l'idea di fargli fare la spola tra prima squadra e Primavera per farli giocare partite e poi farli crescere con i grandi".