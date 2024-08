Audace Cerignola, tesserato l'azzurrino Lorusso: i dettagli sul contratto

Prima esperienza da professionista per l'attaccante cresciuto tra Bari e Napoli.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, Francesco Lorusso (19) ha siglato un contratto triennale con il Cerignola. Prima esperienza da professionista per l'attaccante cresciuto tra Bari e Napoli.

Nato nel 2005 a Putignano, in provincia di Bari, Francesco Lorusso è cresciuto nel settore giovanile del Bari, arrivando al Napoli nel 2022. Nella stagione scorsa, ha collezionato 7 reti e 1 assist in 28 presenze, tra Primavera 2B, Coppa Italia Primavera e Youth League. Lorusso è un calciatore duttile tatticamente, in grado di ricoprire il ruolo di prima e seconda punta e di esterno d’attacco.