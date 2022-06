Euro Under 19, Italia travolta dalla Francia: assist e 70' per Ambrosino

Prima sconfitta agli Europei Under 19 per l'Italia di Nunziata, sconfitta 4-1 dalla Francia.

Prima sconfitta agli Europei Under 19 per l'Italia di Nunziata, sconfitta 4-1 dalla Francia. Azzurrini in vantaggio al 16' con Volpato, travolti poi dalle reti di Da Silva, Tchaouna (doppietta) e Arconte. L'Italia, già qualificata per le semifinali, chiude il Gruppo A al secondo posto proprio dietro i transalpini. La Nazionale conoscerà domani il suo avversario, che sarà il vincitore del Gruppo B che potrà essere una fra Inghilterra o Israele. La partita si giocherà martedì 28 giugno. Ancora positiva la prestazione di Ambrosino, in campo per 70'. L'attaccate del Napoli si reso protagonista sull'azione del vantaggio azzurro attirando su di sè la pressione di due difensori francesi per poi imbucare con l'assist vincente per Volpato.