Euro Under 19, l'Italia batte di misura la Slovacchia: decide una magia di Ambrosino

L'Italia batte 1-0 i padroni di casa della Slovacchia agli Europei Under 19. Decide il match la rete dell'attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino al 33' con un preciso diagonale all'incrocio di sinistro. Prima della rete, Ambrosino aveva colpito una traversa con un bellissimo tiro a giro. Il classe 2003 del Napoli è stato in campo per un'ora di gioco. Seconda vittoria consecutiva per gli azzurrini che conducono il girone A a punteggio pieno.