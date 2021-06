Forza azzurrini! Il Napoli oggi si gioca la promozione in Primavera 1: gara secca a Parma

Giornata importante per il settore giovanile del Napoli. La Primavera azzurra infatti scenderà in campo contro il Parma alle 14.30 al centro sportivo di Collecchio nella semifinale play-off (gara secca) per conquistare dopo una stagione il ritorno in Primavera 1. Il Parma potrà contare sul fattore campo grazie al miglior piazzamento (secondi nel girone A, contro il terzo degli azzurrini nel gruppo B). Il Consiglio federale ha allargato la Primavera 1 a 18 squadre e quindi ci saranno quattro promozioni: secondo il Corriere del Mezzogiorno, al Napoli, in attesa solo della formalità del comunicato ufficiale, potrebbe bastare battere il Parma in semifinale per tornare in Primavera 1