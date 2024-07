Focus La Giovane Italia: "Vincenzo Prisco, il talento classe 2008 che fa sognare il Napoli"

vedi letture

Nel settore giovanile del Napoli c'è un talento da monitorare con grande attenzione in vista del futuro. Stiamo parlando di Vincenzo Prisco, centrocampista classe '08, che quest'anno ha militato nel campionato Under 16. Una stagione da incorniciare, in particolar modo a livello personale: i dati recitano infatti 22 presenze collezionate con i partenopei (tutte da titolare), 1850 minuti passati in campo e ben 8 gol realizzati.

Un "bottino" decisamente ricco per un giocatore che, per caratteristiche e soprattutto compiti da eseguire nel rettangolo verde, non ha certamente quello di segnare. Eppure, si è rivelato una carta vincente non solo per la squadra allenata da Annunziata, ma anche per la Nazionale di Zoratto: lo evidenziano, infatti, le 7 partite disputate nei mesi precedenti.

Eletto come miglior regista della scorsa stagione dalla community LGI, Prisco è pronto ad affrontare il suo primo campionato Under 17. E come sempre, lo farà da protagonista.