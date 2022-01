Tmw - Il Napoli blinda il 2004 Spavone: il Primavera ha firmato il primo contratto da pro

Presenza costante nel centrocampo di Frustalupi e tra i protagonisti del buon avvio di stagione della Primavera azzurra, Alessandro Spavone (17) compie un passo in avanti nel suo rapporto con il Napoli. Il centrocampista ha infatti firmato il primo contratto da pro con scadenza al 2025. Tredici partite, tutte da titolare, ed un goal contro il Bologna per lui in questa stagione. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.