Tmw - Il Napoli perde la grande promessa Vanacore: l’attaccante 2010 va alla Roma

Il Napoli perde uno dei migliori giovani del proprio vivaio. Secondo quanto raccolto da TMW, Saverio Vanacore, promettentissimo attaccante classe 2010, andrà alla Roma. Nelle prossime ore firmerà un vincolo annuale con il club giallorosso, dove andrà a giocare sin da subito.

Tre anni fa il ragazzo si è messo in mostra in una challenge realizzando il numero record di 206 palleggi consecutivi con una pallina da tennis. Arrivato al Napoli nel 2019 dalla rinomata Scuola Calcio Azzurri, nell'ultima stagione ha militato sotto età nella formazione under 14 partenopea. Molti addetti ai lavori lo considerano tra i migliori prospetti della sua generazione.