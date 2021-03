TN - Il Napoli blinda il 2003 Vergara: firmato il primo contratto da professionista

Il Napoli blinda uno dei giovani più interessanti cresciuti nel settore giovanile. Antonio Vergara, centrocampista offensivo, piede mancino, classe 2003, ha firmato oggi il suo primo contratto da professionista con la società azzurra. Un bel traguardo per un ragazzo che è al Napoli da 10 anni, scovato dall'attuale responsabile del settore giovanile, Gianluca Grava.

Vergara si è messo in mostra in questi anni - è una mezzala che ricopre anche il ruolo di trequartista o di esterno d'attacco - e oggi è uno dei riferimenti della Primavera di Cascione. Il mister degli azzurrini ha grande fiducia in lui, lo sta valorizzando in diversi ruoli, e la sua crescita, in questi mesi, è stata evidente. Da incorniciare, ad esempio, la sua prova col Benevento. Assistito dalla Dam Futbol di Davide Pinto, particolarmente apprezzato da Stefanelli, responsabile della Primavera, Vergara si allena spesso coi big a Castel Volturno agli ordini di Gattuso. Ora il primo contratto da professionista. Inseguendo il sogno di vestire, un giorno, la maglia della prima squadra.