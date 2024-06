Il Gubbio cerca un rinforzo in prestito dal Napoli: l'obiettivo è l'azzurrino Cioffi

Con l'esclusione dei marchigiani dalla Serie C, l'ala sinistra classe 2002 tornerà al Napoli per poi trovare una nuova sistemazione in prestito.

Il nuovo direttore sportivo del Gubbio Alessandro Degli Esposti guarda in casa Napoli. Il dirigente rossoblù, infatti, vuole riaprire il discorso per il ventunenne Antonio Cioffi già trattato senza successo l’anno scorso e poi finito all'Ancona: con l'esclusione dei marchigiani dalla Serie C, l'ala sinistra classe 2002 tornerà al Napoli per poi trovare una nuova sistemazione in prestito.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero il club umbro farà di tutto per averlo ricordando il tentativo nell’estate 2023 dopo che aveva ben figurato con il Pontedera. Nel club toscano Cioffi aveva messo a segno 7 gol in 34 partite tra stagione regolare di Serie C, playoff e Coppa Italia di categoria. Quest'anno all'Ancona, invece, ha mostrato più generosità che freddezza sotto porta.