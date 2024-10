Il Napoli blinda il 2008 Prisco: primo contratto da professionista per il gioiellino azzurro

vedi letture

Il Napoli blinda il gioiellino classe 2008 Vincenzo Prisco. Domenica sera il suo agente, Federico Pastorello, è stato al Maradona in vista della firma del primo contratto da professionista del talentino azzurro, che adesso è arrivata. A riferirlo sui social è l'account Giovanili Napoli. Il forte centrocampista mancino si sta mettendo in mostra nell’Under 17 del Napoli ed è stato anche convocato in nazionale.