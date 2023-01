Il Napoli blinda Marranzino: contratto professionistico per il talento classe 2004

Il Napoli blinda Pasquale Marranzino: contratto professionistico per il talento azzurro classe 2004.

La società azzurra crede nel calciatore e, come riportato dall'account Giovanili Napoli, questo attestato di stima arriva con la sottoscrizione del primo contratto. Tanti anni in azzurro per il fantasista napoletano, calciatore dalla tecnica sopraffina, ottimo dribbling e visione di gioco.