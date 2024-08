Ufficiale Il Napoli piazza in C il giovane Spavone: va in prestito alla Virtus Francavilla

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo, per la stagione 2024/25 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Spavone. Il giovane trequartista classe 2004, si è formato nelle giovanili del Napoli dall’Under 15 fino all’Under 19. In Primavera 1 ha totalizzato oltre 70 presenze e ha disputato la competizione europea Uefa Youth League.

La scorsa stagione, in prestito alla Pro Vercelli, fino a gennaio 2024, ha totalizzato 13 presenze nel Girone A del campionato di Serie C. Il calciatore sarà a disposizione di mister Ciro Ginestra per il turno di Coppa di domenica contro il Francavilla in Sinni.